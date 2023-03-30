本周六（4／1）起就是一連5天的清明連假，命理專家小孟老師點名天蠍座、金牛座、雙魚座及牡羊座清明節過後財運大開，「不管有沒有拜祖先，都能得到祖先的加持與庇佑」。

Top1：天蠍座

天蠍座清明節過後會有外來的投資機會，記得要謹慎評估，不過整體投資運不錯，如果投資市場有下跌，可以大膽加碼；天蠍座正財運旺，可以多嘗試不同的工作，增加自己的財路，將有不錯的收穫。

Top2：金牛座

天王星落到金牛座的本命宮位，清明節過後財運較旺，雖然手頭上有些資金可以運用，但不要因為情緒化而過度花費；可以將錢存起來，將來想發展副業就可運用。

Top3：雙魚座

雙魚座在清明節過後得到祖先的加持，可以買樂透試試手氣，如果有夢到任何數字也可以列入參考；另外，可以研究投資理財，趁現在的時機逢低布局，會有不錯的收益。

Top4：牡羊座

牡羊座可以在清明節到戶外曬曬太陽，將負面磁場消除，迎接新的財富磁場；清明節過後財運旺盛，會得到祖先的庇佑與加持，可以小玩樂透、刮刮樂，很有發財機會。

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