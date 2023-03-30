《白日青春》活動照_導演劉國瑞（左二）率領演員黃秋生（右一）、林諾（右二）、太保（左一）現身香港首映會（采昌國際發行提供）

榮獲本屆金馬獎三項大獎成為最大贏家，並強勢問鼎香港電影金像獎四項大獎的《白日青春》將於3月31日在台上映。本片日前在香港舉辦首映會，導演劉國瑞率領新科金馬影帝黃秋生、小演員林諾、飾演林諾片中父母的潘文星及喬加雲，以及同為金像獎影帝的太保等人共同亮相，黃秋生也期望到時能出席金像奬，可以跟劉青雲這群老友相聚。

《白日青春》在去年金馬獎拿下最佳男主角、最佳原著劇本、最佳新導演三項大獎，更同時入圍最佳劇情片、最佳新演員、最佳攝影。而在下個月即將頒發的香港電影金像獎上，本片再度入圍「最佳編劇」，劉國瑞被提名「新晉導演」，黃秋生及林諾各被提名「最佳男主角」及「最佳新演員」。今《白日青春》幕後花絮曝光，不僅公開演員們集體讀劇本的排練片段，更有黃秋生在拍攝現場跟林諾等其他演員對戲時的有趣互動。

只見黃秋生一開始就自白：「現在很難得有人找我拍電影，這麼勇敢，我一直問導演，你肯定這部戲可以開拍？有人開拍，我就演。」他更進一步表示：「我看這好像不是港產片，是國際片。」尤其他為了本片扮老又扮肥，他自己也坦言：「飾演這個角色一段日子後，自己也覺得身體狀態變差，走路也不順。那個模式，那個能量，有時我自己坐在一旁也會想『我怎麼了？一臉愁容。』」

他也同時表示自己扮演過老人家、父親等角色，但「廢佬」的形象真的沒有扮演過：「野蠻、無知，或者是一種自私，神經反射，或是動物本能，但他不是個壞人，是一個有血有肉的人，特別是我們現在的社會，更多這種人存在。但無論如何，這個角色都會有我特色的幽默感，所以拍攝完畢後，要把自己清洗一番，找些白水晶沖沖身。」

榮獲金馬獎三項大獎、香港電影導演會最佳新演員獎、香港電影評論學會年度推薦電影肯定，並強勢問鼎香港電影金像獎四項大獎的《白日青春》於本週五在台動人獻映。