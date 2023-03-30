士林科教館遷建工程弊案，女業者王筱筑被控行賄前館長徐國士、新科教軟體工程營建管理服務的董素珍，因涉行賄罪，王女遭到士林地檢署起訴後逃亡至今。士林地方法院認定，10年追訴權時效已完成，日前判決免訴。可上訴。

全案在1993年舊科教館不堪使用，教育部選定台北市士林區基河路國有土地作為遷建新館的館址。徐2000年10月至2003年9月間擔任科教館館長，與友人董素貞共謀，涉嫌將「第一單元統包採購案」等案件發包給自己的廠商。

士院認為，王女違反政府採購法、貪汙治罪條例中行賄罪，2罪的追訴權時效應自2003年8月29日起算10年，扣除因通緝而停止審判的期間，追訴權時效已於去年7月14日完成，日前判決免訴，可上訴。

當初起訴認定，王女為求得到2000萬、3000萬甚至有7000萬工程款，先招待董素貞前往日本東京參訪博物館，陸續提領現金交給徐、董等人，2009年間從數百萬到千萬不等，共有14次行賄合計4900萬。

起訴後王女展開逃亡，士院認為，王女涉犯政府採購法之意圖獲取不當利益，而以協議使開標發生不正確罪，最重本刑5年以下，又犯貪汙治罪條例的行賄罪，最重本刑為7年以下，2罪的追訴權時效均為10年，追訴權時效已完成，日前判決免訴。可上訴。