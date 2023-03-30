新北市議員卓冠廷今舉行記者會，指新北市環境公民教育推廣計畫課程使用的小型風車教具說明書為簡體文字，新北市環保局表示，相關教具無資訊安全問題，亦非行政院規範的限制使用危害國家資通安全產品清單項目，請議員勿看到黑影就開槍，隨意抹紅，任意栽贓，使地方動輒得咎。

環保局表示，環境公民種子講師課程自2011年起開辦，目的為培訓各里種子講師與里民宣導環保觀念，歷年來深受里長好評，今年參加報名里數高達711里，是開辦以來最高。

本次辦理「綠色能源-發電風力車」課程，為培訓種子講師的課程之一；考量中央電價調漲與缺電影響是民眾迫切關心課題，希冀透過教育訓練課程讓學員了解台灣各種電力來源配比及穩定電力的重要性，培養生活中落實節約能源觀念與節省荷包。其中風力發電是國家推動再生能源重點發展產業，故課程中讓學員實作組裝與操作小型風車教具，教導風力發電原理，以加深學習印象。

環保局說，本堂課共133位里長參加，購買教具費用為新台幣9975元，是由計畫執行廠商依合約規定辦理，相關教具並未限制採購對象及產品產地，且經查計畫執行廠商並非從淘寶購買，而是向台南的廠商採購。

且該教具模型並無資安問題，僅為輔助教學使用，授課教師亦有製作簡報說明並提供學員參考運用；因未詳查教具內組裝說明書為簡體文字，倘使學員閱讀困難，將重新翻譯為繁體圖示組裝說明書，未來培訓課程將避免類此情事發生，以利學員吸收理解。

環保局強調，相關教具無涉資訊安全問題，亦非行政院規範的限制使用危害國家資通安全產品清單項目，若仍有疑慮，請議員建議中央制訂公部門禁用大陸產品清單，使地方得以遵行。