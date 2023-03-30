立法院內政部今邀請內政部長林右昌等官員，針對「高房價民怨下政府加速興建社會住宅進度及平均地權條例修正後其抑制房價之住宅政策相關配套措施」專題報告；民進黨立委高嘉瑜提出，高房價惹民怨，大部分來自高公設比。對此，林右昌承諾，2個月左右將提出虛坪改革的政策。

高嘉瑜積極推動買方「實坪制」的議題，引發各界討論，高嘉瑜今在內政委員會向林右昌再次提出，高表示，高房價大部分因素來自高公設比，包含車道等，台灣公設比逐年飆高36％，甚至雙北還有40％以上建案。

林右昌表示，高房價的因素很多，這是其中一點，包含地價也是問題，他上任後很重視，親自召開很多次會議，將會提出虛坪改革的政策。

高嘉瑜詢問，長期以來虛坪狀況嚴重，高樓層一樣公設價格卻不同，虛坪改革需要多久時間？林右昌回應，「2個月左右就能出來。」

高嘉瑜表示，聽了很開心，大家都很期待；林右昌承諾，2個月後可以有初步方向。高嘉瑜說，要讓部長知道，日本、馬來西亞的公設都是不計價，有心改革很支持。