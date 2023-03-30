台中市中區台灣大道299巷10號30日上午驚傳房屋倒塌，共有3名工人遭到活埋，消防人員於現場已搶救出1名卻仍不治身亡，目前持續搜救中。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市中區台灣大道299巷10號30日上午驚傳房屋倒塌，共有3名工人遭到活埋，台中市消防隊出動2名搜救犬，目前已救出1名52歲蔡姓男子OHCA送往台中醫院，搶救不治身亡，尚有陳姓、吳姓2名工人待援，目前人員正在積極正在搶救中。

台中市消防局特搜大隊大隊長林黎銘表示，消防隊已出動2隻搜救犬，發現2名受困者在倒塌房子後半部，由於還有人埋在瓦礫堆裡，動用大型機具恐造成傷者2次傷害，目前消防人員僅能用徒手搬運方式，把這些磚塊、鐵塊搬出來，搬出縫隙後再用影像探測儀探測生命跡象。

林黎銘指出，房屋倒塌的深度大約1米多，當時有2位工人在旁邊操作怪手，突然房子倒塌受到活埋，希望他們有生命跡象，目前人員正在積極正在搶救中。

台中市消防局30日10時44分獲報中區台灣大道一段299巷10號災害搶救房屋損毀案件，經警方轉報稱房屋倒榻壓到人，經聯繫報案人表示現場為工地施工，隔壁2樓RC結構建築物倒塌，出動第七大隊、信義、中區、中港、北屯、大誠及西屯前往搶救。