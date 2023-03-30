前立委顏寬恒甫登記立委初選，未料就遭檢舉涉嫌將其沙鹿豪宅和澤序設計公司假買賣，檢方訊後命顏1000萬元交保，但鉅額交保金引發外界質疑違反比例原則。對此，國民黨智庫執行長柯志恩今（30）日也聲援顏，更怒轟是政治操作，這個時機點怎可能有逃亡的嫌疑？

柯志恩今在臉書提及，她認識顏寬恒多年，始終是1位有義氣且貼心照顧人的朋友，對於檢調大動作辦案，搜索他的住處，並將他與家人帶回偵訊，實在為其感到不平。特別是檢調試圖以高達共1500萬元的高額交保金，營造顏寬恒夫妻二人有重大嫌疑及逃亡之虞的形象，根本不符比例原則。

柯志恩舉例說，參照過去類似的案例，前檢察官說交保金少個「零」都不為過，況且以顏家的聲望、再加上寬恒才剛登記參選，怎可能有逃亡的嫌疑？

柯志恩也怒指，記得上次台中立委補選時，對手是如何透過府院黨、政論節目及網軍的力量，每天對顏寬恒鋪天蓋地攻擊與抹黑，讓他與家人承受極大的委屈與傷害，「如果寬恒真有重大嫌疑，選舉結束且他敗選之時，不就應該偵查，把這個案件做個了結，為何拖到這個時間點來處理？」

「面對不合理的對待，更要奮力的抵抗，寬恒加油！」柯志恩感嘆說，顏寬恒才剛登記完立委初選，便遭受如此對待，政治操作斧鑿斑斑，令人感嘆台灣民主走到今天，真的有變得更好嗎？倘若對連任沒信心，大可換更強的人來競選便是，比賽也是如此，但沒必要連對手報名參賽都要處處掣肘吧！