信邦深耕MAGIC領域不同產品，帶動公司營運穩健成長，2022年合併營收為305.75億元，年成長19.76%，合併毛利率25.29%，年增0.19個百分點，營業淨利33.26億元，年成長19.32%，稅後盈餘28.81億元，年成長23.55%，每股盈餘12.22元，營收、稅後淨利金額及每股盈餘均創下公司歷年新高。

信邦今年前2月合併營收為56.15億元，較去年同期成長25.09%，創下歷年同期新高，信邦表示，今年仍以追求兩位數成長、長期毛利率在25.5%為目標。

日系外資指出，信邦計畫在墨西哥投資3億到4億元建立新工廠，預計2024年底開始試產，主要針對美國的工業及汽車客戶，我們維持信邦2023年到2024年每股盈餘，重申信邦「優於大盤表現」評等，目標價由345元上調至350元。

信邦營運前景看好，外資及投信同步買超，推升公司股價創下掛牌新高價。