旅遊解封航空股、觀光飯店股漲勢凌厲，其中，星宇航空不到20元飛奔到50.5元加上董事長張國煒本身聲量，星宇航空一舉登上榜首。王品除業績題材外，今年適逢集團創立30周年再祭股東會紀念品「大禮包」策略，品牌話題接連不斷，本季排行第6；第7名是橘子(6180)，在今年史上最長春節假期帶動下繳出好成績，年度實體活動兩天就吸引逾萬人參加，吸引投資人瀏覽。

新能源市場持續看旺，華孚(6235)搭上熱門投資概念，從金屬機殼領域轉進新能源車，且近期單月營收兩度創5年來新高，帶動股價強勢上攻，登上第2名；華城(1519)積極布局綠電商機，除了在太陽光電、風力發電及儲電設施已開始收穫，同時配合台電的「強韌電網韌性建設計畫」，預期訂單可觀受矚目，位居第3；康舒(6282)先前通過收購美國大廠ABB電源轉換器部門，確立未來全球化、高附加價值路線，農曆春節後康舒股價也創下波段新高，本季排名第4；飛宏(2457)轉投資充電樁小金雞「馳諾瓦」，且已得石油巨擘殼牌全球充電設備採購供應商資格，大亞(1609)則受惠國際銅價回溫、及預期漁電共生太陽能電廠取得電業執照並認列營收，業績亮點雙雙受到股民關注，分別排行第5、第10名。

第8的合勤控(3704)去年業績亮眼，營收與獲利均創歷史新高，公司預定配發1.25元現金股利，也創歷年新高；排行第9的至上(8112)，直至3月才發動反彈行情，其連年增加配息金額，從2003年首次配息0.8元到今年預定配息4.4元，創歷史新高。