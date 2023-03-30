因終端消費性產品需求減弱，供應鏈開始去化庫存，持續影響相關產品出貨表現。以各產品線來看，照明產品因去年第三季基期較低，今年第四季營收小幅上揚；而背光、不可見光、消費性電子/手機營收皆下滑。億光去年第四季營收44.57億元，季減6.71%。因受匯率、子公司清算等因素影響，毛利率下降至27.47%；營業利益2.12億元，季減40.12%。因業外較無匯兌利益挹注且認列一次性損失，單季稅後淨損0.51億元，每股虧損0.12元。

億光前2月營收28.13億元，年減18.95%，受到農曆春節假期影響，工作天數少，且初期受到大陸疫情爆發之影響。終端市場需求平淡且供應鏈調整庫存將延續至今年第二季，法人預估，首季營收將雙減。因營收規模下滑，且產品面臨降價壓力，預估毛利率下降至26.45%，營業利益1.63億元，季減22.93%、年減66.05%。因業外較無一次性損失影響，稅後純益可望轉虧為盈。

億光產品策略著重於工控、綠能等相關應用，隨著其出貨持續增長，不可見光產品營收有機會雙位數增長；背光、消費性電子及手機營收表現估將略持平；照明產品營收則將持續下降。獲利能力方面，保守預估匯率影響，且終端市場需求疲弱將影響產品ASP表現，毛利率、營益率恐雙降，不過考量業外較無匯兌利益挹注及一次性損失干擾，可望維持獲利成長表現。