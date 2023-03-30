國民黨啟動總統提名相關作業，國民黨秘書長黃健庭日前約見有意參選的孫文學校總校長張亞中，今拜訪也曾宣布要參選總統的中廣董事長趙少康。趙少康會後直言，國民黨若要徵召就不宜拖延，應在4月前徵召完畢，也不必把他放在考慮名單，若還要再拖2、3個月時間，黨中央就應該舉辦政見辯論會，那他就會參加。

國民黨秘書長黃健庭今早赴中廣公司與中廣董事長趙少康會面。（趙少康提供）

黃健庭今早赴中廣公司與趙少康會面，徵詢對於國民黨2024總統候選人採取徵召制度的想法，趙少康表示，他一直以來都主張要辦理初選，從過去在新黨就是如此，因為他重視按部就班的程序，也重視黨員的意見，畢竟黨員就是一個政黨最基本的骨幹。

【全程字幕】將參選總統？和黃健庭閉門會談1小時 趙少康曝「談話內容」：快徵召 @ChinaTimes ​

趙少康指出，如果要徵召，就趕快徵召事不宜遲，不要晚於4月，也不必把他放在考慮名單。現在不徵召還要拖到兩三個月後，民調不是更往下走嗎？若還要拖兩三個月，那建議北中南辦三場辯論會，讓民眾知道為什麼要選這個人當總統。

對於是否有談到徵召的實際辦法和細項，趙少康直言，並沒有針對細節做討論，但他給黨中央的建議就是要快，不要拖超過4月，雖然黨主席朱立倫一直說「尊重主要候選人的規劃」，但其實主要候選人是在看黨中央的規劃，結果民調越拖越低。

至於外傳國民黨的內參民調把韓國瑜也納入，趙少康認為，黃健庭沒有跟他提及韓國瑜，如果黨中央要放入韓國瑜，他樂觀其成。