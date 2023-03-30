清明時節除了是掃墓的節日，也是冬天與春天的轉換之際，因此民眾容易出現過敏性鼻炎、上呼吸道感染、濕疹、四肢關節痠痛等症狀。馬光中醫醫師王俞寧表示，清明時節除了可透過按摩穴位的方式改善體質外，也可與食補雙管齊下，尤其清明時大家吃潤餅時，也可選擇全麥潤餅皮、堅果等食材來降低身體負擔。

王俞寧說明，以中醫的觀點來看，清明時節溫差大、濕度高的節氣特色使得人體容易受到風邪與濕邪入侵，可能出現過敏性鼻炎、上呼吸道感染、濕疹、四肢關節痠痛、精神疲倦、頭暈腦脹等症狀。因此在此節氣主要養生重點在於保暖去濕，提高免疫力預防邪氣入侵的同時，也要增加脾胃去除濕氣的能力。

王俞寧教導民眾，可透過按摩合谷穴、曲池穴與足三里穴，按摩方式以指腹按摩每個穴位20下，1天1至3次。合谷穴可以疏散風邪、預防感冒；曲池穴可以調節免疫系統；足三里穴能改善腸胃機能，促進濕氣排出。

王俞寧說明，飲食方面建議挑選當令食材入菜，例如：蘆筍、茼蒿、牛蒡、花椰菜、青椒、韭菜、芹菜、枇杷、桑椹、蓮霧等，另外中醫認為生薑有發散風寒、溫肺暖胃的功效，炒菜煮湯時加一點薑有助於提高免疫力，預防感冒。

除此之外，傳統清明節常吃的潤餅其餅皮、內餡熱量及含糖量都偏高，提醒三高及糖尿病族群要適量食用。建議可選用全麥潤餅皮，以川燙的雞肉絲取代油脂含量高的五花肉或紅糟肉，以無調味的堅果粒取代花生粉及糖粉。