高雄一名扶輪社女社長去年在社團聚會中認識吳姓男子，男子因為有投資規劃，後來私下約女子見面談生意，沒想到吳男妻子醋勁大開，傳訊息罵她「找老男人騙吃騙喝」、「是妳的慣『妓』吧！真是『雞』不擇食」、「你的智慧比他幹過的那些風塵女還不如」，法官判吳妻須賠償13萬。

判決書指出，女子表示她在去年參加扶輪社聚會時認識吳男，對方稱想瞭解投資產品，2人之後相約見面商談，吳男後來曾邀她出遊或北上拜訪，她沒有正面回應，吳男妻子得知後傳訊息罵她「找老男人騙吃騙喝」、「妳這麼容易就跟一個已婚老男人上酒店吃飯，他應該知道妳很容易得手，是妳的慣妓吧！真是雞不擇食」。

吳男妻子傳訊息罵女子「從沒遇見過這麼不知羞恥的，妳可以再繼續跟這種渣男搞」、「不要逼我在扶輪官網爆你們這對狗男女」、「你的智慧比他幹過的那些風塵女還不如」、「同流合污搞奸情」，女子最後崩潰求償10萬，吳男妻子也船給該扶輪社的小編痛批女子操守有問題，再遭索賠共20萬，合計共30萬。

高雄地院審理時，該妻子說丈夫之前已有不良紀錄，她為了防堵老公出軌，才會傳訊警告女子，還說女子把訊息給丈夫看，反而害她被丈夫暴力相向；法官認為妻子不但傳訊罵女子，還在扶輪社臉書發文痛斥林女，已侵害她名譽權，且也沒有其他證據辦法證明2兩人有逾越男女交往分際，判應賠13萬元。