「肌少症」可透過居家篩檢先評量，男小腿圍＜34公分、女小腿圍＜33公分、小腿肚≦指尖環，懷疑就有可能是肌少症。(圖／張嘉恩治療師提供)

您是否感覺行動越來越吃力？ 手腳更容易酸？有時甚至連開罐子都打不開？醫師提醒要小心喔！「肌少症」可能已經找上您。

大家近年可能比較常聽到「肌少症」這個病名，但「肌少症」單純只是「肌」肉減「少」的疾病嗎？醫生指出肌少症的定義至少包含三項，包括低肌肉量（例如：手腳變細、體重突然減輕等）、低肌力（例如：罐子打不開、手腳更容易酸等），以及低體能表現（例如：提不起勁、容易疲勞等）等綜合症狀，是進行性與全身性的骨骼肌疾病。

根據研究，年齡超過50歲後肌肉質量會以每年1-2％的速度流失、肌力會以1.5-5％速度下降，到了老年期下降幅度更大；除了年齡外，缺乏身體活動（久坐、臥床…）、營養失衡（蛋白質攝取不足、吸收較差、脂肪浸潤等）或是慢性疾病（癌症、神經系統疾病、心血管疾病…）都會加速肌肉流失，提升「肌少症」的風險。

肌適康物理治療所暨運動科學物理治療師張嘉恩指出，肌少症會增加跌倒與骨折的風險，進而導致行動受限、併發症、失去獨立能力而需要長期護理，不僅造成龐大的財務負擔，骨折後若長期臥床，一年內死亡的機率更高達20～25％，不可不慎！

那麼要如何知道自己有沒有肌少症呢？張嘉恩治療師說可透過居家篩檢先評量，家人若有日常抱怨肌肉減少、力氣變弱、走路不穩或體力變差等，可先在家填寫SARC-F量表與測量腿圍（用皮尺測量非慣用腳小腿最粗處，沒有皮尺者可以用拇指和食指的指尖圍）；若SARC-F大於等於4分或男小腿圍＜34公分、女小腿圍＜33公分、小腿肚≦指尖環，懷疑有可能是肌少症，可在運動習慣與飲食去做調整或到醫院進行更進一步的檢查。

若在家篩檢已有肌少症的可能發生情形，張嘉恩治療師建議可至醫院檢查，利用握力器檢查肌肉力量，與五次起立蹲下、六公尺行走或簡易身體量表(SPPB)評估體能表現，還有雙能X射線吸收儀(DXA)或生物組抗儀(BIA)量出肌肉質量，經過層層關卡才能診斷您是否有肌少症或是嚴重肌少症。

根據研究「肌少症」可以透過運動與飲食來改善，那該怎麼動？張嘉恩治療師說，運動需要包含三要素：有氧運動、肌力訓練與平衡練習，缺一不可。透過有氧運動可以改善有氧能力、代謝調節和心血管功能。而肌力訓練可以來給予肌肉明確的刺激，訓練的方式可以利用自己體重、啞鈴、壺鈴、彈力帶與器械等來執行；最後是對於神經肌肉調節有益處的平衡訓練，可以幫助老年人維持姿勢、預防跌倒等。預防勝於治療才是對抗「肌少症」的不二法門！

經過以上的介紹，不知道大家有沒有更認識沉默不語的「肌少症」呢？因應每個人身體狀況不同，若有以上情形或疑問請尋求專業人員協助，一起跟重重危「肌」說掰掰，讓我們重獲肌力，「肌」不可失。