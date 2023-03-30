凱基科技債10+(00750B)經理人李暢表示，觀察2009年1月至2023年2月間，不同殖利率情況下投入美國投資等級債未來1年的正報酬機率，若殖利率逾3.5％即有高機率獲得正報酬，目前殖利率來到5.5％，且債券報酬來自還本付息，息收及利率下行等因素有利債券對抗景氣衰退。

李暢指出，儘管短期面臨景氣放緩，但目前企業獲利品質仍處於健康水位，利息保障倍數相當充裕，財報反映企業體質無虞。觀察美國投資等級債殖利率，從BBB級5.68％、A級5.23％、AA級4.8％到AAA級4.55％，皆處於近10年高位，目前仍是進場布局好時機。

股票資產方面，美股仍為重要觀察指標。凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，市場持續下修上半年企業獲利，但標普500企業獲利下修家數已開始減少，下半年可望恢復成長。

而經濟領先指標有轉強跡象，受就業市場需求與薪資成長支持，美國消費者信心持續改善，也對經濟成長動能形成支撐。不過，馮紹榮指出，考量美股評價介於10～20年平均本益比，評價已不算低，後續須關注是否有企業獲利或經濟增長動能挹注評價推升。

美國聯準會貨幣政策轉向寬鬆前，股市本益比沒有大幅調升空間。凱基投信表示，股市上檔空間有限，第二季有高機率持續區間震盪，關注產業宜以投資能見度高為主。

凱基投信指出，可關注滲透率仍低、成長趨勢未變的電動車族群，預估第二季後出貨量可開始回溫的科技硬體族群，營收成長率維持逾3成、且股價相對便宜的科技軟體族群，以及租用率仍居高檔、需求相較其他產業穩健的REITs族群。

關注區域方面，凱基新興市場中小基金經理人吳志文表示，新興市場通膨風險將較成熟市場提前回落，升息壓力可望降低。且中國大陸解封的經濟復甦力道，可望外溢挹注新興市場，其中又以新興亞洲受惠最為明顯。

吳志文指出，今年各區域實質GDP成長率預期將以新興亞洲的成長4.8％最高，其中又以中國大陸、印度的GDP成長率最為領先。

回歸台股市場，凱基開創基金經理人顏克丞表示，景氣領先指標PMI持續好轉，2月新訂單-客戶存貨指數翻正，反映部分產業開始回補庫存，市場預估下半年景氣將呈現U型或V型復甦，市場信心持續回升。

顏克丞預期台股最壞狀況已過，惟經過首季反彈，評價面已回到近10年平均水準，目前評價面不算便宜，須留意地緣政治風險及第二季進入電子傳統淡季效應，後續須留意追高風險，若有回檔可以分批布局。