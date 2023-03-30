看好轉機商機，長榮航空（2618）今（30）日首航菲律賓克拉克航線，是繼馬尼拉、宿霧後第三個菲律賓航點，每周35班直飛菲律賓三航點。長榮航空總經理孫嘉明表示，30日克拉克航線的首航就超過八成為轉機旅客，布建多年的北美、歐洲航網發揮綜效。

長榮航空30日首航台北－克拉克航線，空服員展示首航班機伴手禮。（范揚光攝）

孫嘉明致詞時表示，長榮航空自1992年開闢馬尼拉航線，30多年來持續深耕菲律賓市場，現在馬尼拉每日飛航3班、宿霧每日一班，加上今天開航每日一班克拉克航線，每周將有35班飛往菲律賓三個航點的規模。

台北－克拉克首航班機幾乎座無虛席。（范揚光攝）

孫嘉明表示，克拉克航線主要搶進轉機的商機，長榮航空多年布建的北美、歐洲航網發揮綜合效應，在今天首航班的旅客當中，超過八成是來自於歐美的轉機旅客，充分展現出桃園國際機場在亞洲的轉運樞紐地位與便利性。

為慶賀該航線開闢，特別於桃園國際機場舉行首航儀式，由長榮航空孫嘉明總經理主持，邀請桃園國際機場公司楊偉甫董事長、航空警察局邱文亮局長、關務署台北關方國賢關務長、移民署國境事務大隊陳四信副大隊長、馬尼拉經濟文化辦事處魏珮柔駐臺副代表（Ms. Alice Q. Visperas）共同剪綵，儀式簡單隆重。

長榮航空台北-克拉克航線以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。

長榮航空為了慶賀台北-克拉克首航，除了在首航儀式中邀請長榮交響樂團以四重奏形式演出「西班牙吉普賽舞曲」、「搖擺Sway」等熱情、輕鬆的應景曲目外，在餐點方面也別具用心特別設計菲式特色餐點；商務艙餐點提供清爽可口的菲式春捲沙拉，並有兩樣主菜供旅客選擇，包含菲律賓風味主菜「梅查多牛肉佐配香蒜飯」，以及另一道菲律賓經典國菜「醬醋燉雞佐配洋芋」，同時全艙等旅客均可品嚐到鼎泰豐鳳梨酥、桂圓酥以及酸甜軟Q人氣芒果軟糖，也有來自菲律賓出產的椰子水，清涼爽口無負擔，讓旅客提前感受菲律賓風味。