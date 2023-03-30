台中市中區台灣大道299巷10號30日上午驚傳房屋倒塌，造成1死2傷，都發局長李正偉說，目前推斷可能係因施工不當導致公安事件發生，後續將配合勞檢單位查察。（張妍溱攝）

台中市中區台灣大道299巷10號30日上午驚傳房屋倒塌，造成1死2傷，由消防局長孫福佑現場指揮，副市長王育敏、都發局長李正偉等人接獲訊息後趕往現場視察關心；李正偉說，目前推斷可能係因施工不當導致公安事件發生，後續將配合勞檢單位查察。

李正偉指出，經查倒塌的建築物位於台灣大道一段299巷5號，初步研判為位於一旁的7號建築物可能涉及施工不當，造成5號建築物倒塌。查7號建築物先前曾申請拆除執照，已經依規拆除，目前亦有申請建造執照，正進行施工，目前推斷可能係因施工不當導致公安事件發生。

李正偉也表示，目前現場以搶救任務優先，都發局後續將依建築法規定勒令停工，並要求業者作好現場安全維護。另將配合勞檢單位依規查察其所涉之勞安和公共安全等責任，依規釐清和究責。

勞工局則表示，民間建物拆除由勞動部職業安全衛生署中區職安中心轄管，中區職安中心已派員檢查，如查有違反職業安全衛生法令，將依規定處3萬元至30萬元罰鍰，並移送司法機關偵辦，此外，勞工局已同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」(FAP)機制，協助妥善處理相關事宜，並持續協助。