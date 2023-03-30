大學申請入學今(30)日公布第一階段篩選結果，台大土木系一階分數門檻雖從去年的42級分回升到50級分，但依舊吸引考生目光，報名人數高達1181人，成為台大最熱門科系。至於在總體錄取分數上，則是今年度4科只要40級分，就可通過台大個人第一階段申請。

台大註冊組組長李宏森表示，今年台大申請入學招生名額共1778人，比去年增加28名，報名人數共1萬7571人次，比去年增加約4789人次。而通過一階篩選為5576人次，較去年增加438人次，其中4科通過台大一階門檻，總級分最低為40級分，3科總級分最低為37級分，科系不便透露。

而在台大醫學系方面，去年首度出現4科僅58級分便能錄取的歷史最低分數紀錄，李宏森提到，今年醫學系預計招收51名學生，比去年多1人，因此一階篩選名額為102人。

李宏森進一步指出，今年沒有發生去年數A超難的狀況，因此共271人報名，最後135人通過，超篩33人，最後4科滿級分為55人，其餘80人為59級分。而今年醫學系也會列備取，避免出現缺額。

至於熱門科系，李宏森指出，去年土木系通過一階門檻為42級分，導致今年大批學生認為錄取機會大，因此吸引1181人報名，土木系也成為台大今年最熱門科系，超篩人數達64個，一階門檻也回升到50級分。

李宏森也說，除了土木系最受考生青睞，另外像是機械系超篩學生最多，達68名。同樣熱門的電機與資工系電機系，則在通過一階篩選270人當中，108人為滿級分，資工系共167人通過一階篩選，其中有過半、即86人為滿級分，可見兩大科系激烈競爭程度。

李宏森提醒，通過第一階段篩選考生，緊接在後的就是二階甄試，台大預計5月4日到7日報名，而且最後兩天為六、日，5月18日到28日展開甄試，5月20、21日將有11校系進行共同筆試，考生務必依照規定時間報名。