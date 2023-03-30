民眾黨主席柯文哲30日到雲林縣虎尾鎮，參加銘安科技新建工廠啟用典禮，表示銘安科技生產可分解塑膠，是台灣產業新方向，環保已成全世界的要求，今年10月歐盟就要課碳關稅，台灣面對2050淨零碳排目標，國家的準備是不夠的。被問及參選總統事宜，他回答「今天怎麼會談這個問題？」。

銘安科技公司主要生產可分解、可堆肥化塑料，藉由回收再利用減少碳排，新建工廠因新冠肺炎疫情影響，經2年試營運，30日舉辦啟用典禮，由公司董事長黃建銘主持，邀柯文哲、雲林副縣長謝淑亞、學者專家、相關產業代表近百人共襄盛舉。

柯文哲表示，塑膠發明後因好用所以愈來愈普遍，但也因太難去化造成生態問題，環保已成全世界的要求，歐盟大概今年10月就要課碳關稅，台灣面對2050淨零碳排目標，國家的準備是不夠的，大廠如台積電，早就把台灣的綠電都買光了，大廠自謀生路，問題是小廠怎麼辦？

柯文哲說，銘安科技自己先走、先出發，這也是一個辦法，政府效能還是遠遠落後私人企業，銘安科技生產新的塑膠，屬於可分解的，是一種科技進步，這也是台灣產業新的方向，台灣7成以上是中小企業，要讓科技的成分加重，附加價值才會提高，一直作代工就是作苦工而已。

柯文哲指出，很高興來參加銘安科技開幕，希望台灣生態可以變得比較好一點，不要再看到被塑膠袋脹死的鳥、烏龜，也要想辦法減少海洋生態的塑膠微粒，讓台灣成為健康的國度。