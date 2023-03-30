直播》指揮中心4月降級、解編？王必勝最新說明

新冠疫情持續平穩，中央流行疫情指揮中心今表示，過去一周累計675例併發症確定病例，每日平均96例；確診個案中新增175例死亡，每日平均25例。另外，國內主流變異株趨勢大洗牌，過去一周檢出BA.2.75占比明顯下降，BQ.1暫居第一寶座。

指揮中心統計，3月24日至30日累計新增675例新冠肺炎併發症確定病例，其中672例本土、3例境外，分別來自美國、泰國和印尼。指揮中心發言人羅一鈞指出，過去一周平均每日新增96例併發症病例，相較於輕症免隔離通報新制上路前1個月平均數（119例）略降。

另外，3月24日至30日累計新增175例新冠肺炎死亡病例，平均每日25例。羅一鈞說明，新增死亡個案中，9成以上具有慢性病史，69％未打滿3劑疫苗，91％為年齡60歲以上。

另外，指揮中心持續監測國內變異株趨勢，上周完成檢驗30例，包括11例本土、19例境外。本土基因定序結果為4例BQ.1（占比36％）、3例BA.2.75（占比27％）、3例XBB（占比27％）、1例BA.5（占比9％）。

羅一鈞分析，過去4周國內主流病毒株都是BA.2.75，平均占比64％，而BQ.1和XBB各占11％，而本周發現BQ.1和XBB都有增加趨勢，BQ.1目前暫居第一位，而BA.2.75明顯下降，需注意是否進入主流病毒株轉換期，後續須觀察1到2周。