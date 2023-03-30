桃園市圍捕六福村脫逃狒狒荒腔走板，桃園市長張善政30日參加新埔褒忠義民廟春祭大典受訪時表示，這個事件非常不幸，他已表達過市政府的歉意，整個過程的環節，有待檢調去釐清！
張善政說，他相信檢調很快會把 環節釐清清楚，給社會大眾做一個 說明。
對於抓捕到狒狒，農業局專門委員盧紀燁拍照的問題，張善政說這是個不當行為，我們已經致歉，而且當事人也已經懲處！
#新竹縣 #狒狒 #張善政 #農業局專門委員盧紀燁 #六福村
桃園市圍捕六福村脫逃狒狒荒腔走板，桃園市長張善政30日參加新埔褒忠義民廟春祭大典受訪時表示，這個事件非常不幸，他已表達過市政府的歉意，整個過程的環節，有待檢調去釐清！
張善政說，他相信檢調很快會把 環節釐清清楚，給社會大眾做一個 說明。
對於抓捕到狒狒，農業局專門委員盧紀燁拍照的問題，張善政說這是個不當行為，我們已經致歉，而且當事人也已經懲處！
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