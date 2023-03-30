民進黨今召開記者會，發言人卓新北市議員冠廷表示，3月28日接獲新北里長反應，環保局主辦的環境公民教育推廣計劃，總花費公帑510萬，以里長為對象的種子講師培訓課程，發給里長們簡體字的教材說明書，有里長看到非常錯愕，怎麼會在市府大樓裡上課，還用簡體字教材，侯友宜市政團隊，「竟然讓用公帑辦的培訓課程，成為統戰的教室，讓簡體字直接侵入我們的家」。

新北市議員陳乃瑜說，去年10月，前黨團總召陳啟能就開過記者會，批評中國民眾為泰國藝人在公車上投放廣告，內容竟然使用「歡迎泰國藝人來中國」的簡體字樣，要求新北市府有責任把關廣告內容，不能成為中國統戰和文化侵略台灣的幫凶。

她說，侯友宜團隊顯然不把這當一回事，現在還讓簡體字教材在市府裡使用，顯示侯友宜為了爭取國民黨總統提名，立場越來越傾中，市府團隊恐怕也不避嫌了，才會讓簡體字不斷在新北市出現，這是新北市民沒辦法接受的。

新北市議員李宇翔則表示，今年2月新北消防局才被踢爆，採購2台CPR自主學習機，是中國廣西製造，開機畫面、桌面圖示及教學影片都是簡體字，維修螺絲也是中國特規，消防局還要去淘寶買中國的螺絲起子，才能順利打開機身。

他說，事隔一個月，新北市府又被里長踢爆，在市府的環保研習中，使用淘寶貨和簡體教具，這顯示新北市府毫無警覺，連如此基本的檢查工作都沒有心，而造成市府上下毫無警覺的根本原因，就是新北市長侯友宜的態度所導致。

民進黨新聞部主任張志豪表示，立委高金素梅二週前才在立法院質詢簡報檔使用簡體字，現在簡體字的教材，更直接進到侯市府內部課程，滲透進基層，有夠離譜，侯友宜市長應出面說清楚。