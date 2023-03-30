國民黨前立委顏寬恒被檢調依涉嫌竊佔國有地及偽造文書約詢偵訊，訊後1000萬交保，對比台南議長賄選案，議長邱莉莉150萬就交保，被外界認為有失比例原則。國民黨團總召曾銘宗呼籲檢調依法行政，不能有政治考慮，不要成為民進黨打手。

曾銘宗表示，檢調有沒有依法行政？有沒有政治考慮？現在全民都在看，針對特別的個案有沒有符合比例原則，今天很多批評都出來了，他在立法院司法法制委員會一再要求檢調、法務部要依法行政，不要有太多的政治考慮、意識形態考慮。

曾銘宗說，民進黨假設用司法手段介入選舉，檢調單位也好、法院方也好，假設檢調沒有辦法依法行政、客觀行使公權力，最後是葬送檢調的公信力，因此他代表國民黨團，呼籲檢調聽進各界的聲音，不要成為民進黨的選舉打手。

國民黨團副書記長洪孟楷則說，國家機器如果在現在執政黨手上，真的會讓全民感到，沒有最離譜，只有更離譜。呼籲檢調，既然司法要讓人民能夠信任，就一定要符合比例原則，不能因人設事，這次1000萬元的交保金額，真的會讓大家認為這是羅織罪名，故意要設陷阱。

洪孟楷指出，台南正副議長賄選案的交保金額只有150萬元和120萬元，甚至還有檢察官收賄1.2億元的案件，交保只要100萬元；當如此嚴重的罪刑都只用100萬元到150萬元交保，這次卻要1000萬元的交保金額，竟是這樣的比例原則，所以國民黨的立場就是要求檢方公平、專業審理，給國人有清楚、明白的交代。