高雄在地廠商占比達70％的2023高雄智慧城市展，30日開幕，來自16個國家地區、50個城市，逾300位的國際市政及企業組團來訪，ICLEI、CityNet、和WeGO等三大國際組織、以及歐洲復興銀行（EBRD）及亞洲銀行（ADB），都組團率領會員國家前來交流智慧城市發展經驗。

高雄市長陳其邁指出，今年有來自19個國家、50個城市的代表，超過300位海外企業和城市首長，參與高雄智慧城市展，規模較去年更為壯盛，而高雄在地廠商參展占比，也從去年的50％，提高到70％，顯示高雄推動智慧城市的亮眼成績，獲得國際的支持與肯定。

他強調，永續，是發展智慧城市的目標之一，以工業城市起家的高雄，積極面對氣候變遷挑戰，高雄溫室氣體比起基準年，再減量1,283萬噸，績效全國第一，相當於台北市全年排放量，而高市府成立的「產業淨零大聯盟」，協助企業分享減碳技術，更透過捷運、共享運具、電動公車等大眾運輸及住宅、教育、治安等智慧運用，在生活中的各個面向中，實踐智慧城市治理，一同為淨零行動與改變。

陳其邁表示，除了高雄市政府、企業展區之外，今年特別推出「淨零新創」主題館，邀集8所大學及海內外企業、團體分享成果。同時ICLEI、WeGO、CityNet三大國際城市組織，也遠道前來參加，期望透過深入的互動討論，匯集更多資源與力量，投入地球永續，實踐淨零減碳任務。

他說，這次會展也邀請到高屏9大醫療體系、14家醫院，展出最新的智慧醫療應用，像是數位醫療雲、虛擬會診、XR和Web3.0手術輔助、復健機器人等，智慧醫療提升健康服務的效率與精準度，打造高雄成為智慧醫療品牌的代名詞。

陳其邁表示，在蔡英文總統與各界鼎力支持下，高雄市府團隊衝刺科技實力，鼓勵創新經濟，中央投入百億建設5G AIoT創新園區、亞灣新創園開幕、5G試驗專網開通、亞灣2.0計畫啟動，科技5G AIoT與創新產業群聚高雄，讓高雄成為擁抱國際的數位首都、南台灣重要產業出海口，展現智慧城市數位與低碳雙軸轉型的應用能量。

追求永續發展的道路上，高雄從不孤單，陳其邁指出，在中央支持、在地產官學研充沛的能量之下，高雄有信心，也有實績，證明高雄打造永續的智慧城市的決心。

「2023年高雄智慧城市展」開幕活動。高雄智慧城市展今年是第二屆，感謝在高雄市政府的大力支持下，展覽的規模逐年成長。從去年150家廠商使用500個展位，今年成長到165家廠商使用550個展位。預計三天的展期，將吸引3萬名專業人士參加。

台北市電腦公會理事長彭双浪指出，2023高雄智慧城市展具有有三大特色，除了高雄地區本地廠商數已成長到70％，在高雄市衛生局的主導，高雄小港醫院郭昭宏院長的積極規劃之下，結合高醫醫療體系、高雄榮民總醫院、高雄長庚醫院、義大醫院、衛福部屏東醫院等九大醫療體系計14家醫院，以一院一特色，展示最新智慧醫療應用，充分展現高雄地區醫院群力合作打造「南部智慧醫療產業聚落」的特色。

他說，這次展覽展現出高雄市政府，推動城市綠色轉型的決心，邀集成功、中山、高醫、高科大、屏科大等8所大學及16家新創企業，設立淨零創新服務及產品專區，展示ESG、創能、節能及除能等解決方案。

國發會副主委高仙桂表示，陳其邁市長上任以來，就以建設高雄為5G AIoT智慧城市創新應用，作為施政方針，同時開放「亞洲新灣區」作為試驗應用場域，並規劃以高雄亞灣的實證場域應用，成為台灣輸出新南向國家的前進基地，30日舉辦的展覽，就是讓實證場域鏈結國際的最佳平台。

她說，2023高雄智慧城市展以「智慧醫療」及「綠能轉型」雙主軸展出，與國發會積極推動台灣產業發展方向非常契合，「智慧醫療」應用5G AIoT的技術及蒐集的數據，透過AI人工智慧的分析，讓醫師及醫務人員更精確的診斷或「精準醫療」，讓民眾的健康更有保障、健康的生活是民眾的期盼。

高仙桂指出，包括高雄及屏東的南台灣地區九個醫療體系，這次結合14家醫院共同合作，展出智慧醫療的解決方案，充分展現南台灣共同打造「南部智慧醫療產業聚落」的合作無間。

她說，蔡英文總統已宣示「2050淨零轉型」是台灣的目標，也是國發會目前的重點產業政策，此次展覽的另一主軸「綠能轉型」，便是由高雄市政府邀集成大、中山、高醫、高科大、高雄大學、屏科大等8所大學及16家新創企業，設立淨零新創服務及產品專區，展示ESG、創能、節能及儲能等解決方案。