半導體高階製程為台灣「矽盾」的重要核心之一，國泰證券積極為產業發展貢獻一己之力，協助「高階製程氣體監測」大廠創控（6909）於今（30）日登錄興櫃交易。

國泰證券表示，半導體製程演進，晶圓線寬持續降低，受到氣體分子沉積的影響就會越明顯，此時微污染監控就日顯重要。

創控創辦團隊來自美國Intel，具備多年微感測器開發經驗，主要產品MiTAP可以偵測0.1ppbv氣體濃度，與大型實驗室標準一致，但創控MiTAP設備體積更小，可以直接放置於半導體廠區內，做到連續監測、即時通報，解決分秒必爭的晶圓製程各項氣體監控過往需等待實驗室檢測結果的痛點。

創控2022年全年營收3.9億元、年增36.28％，已連續六年成長；毛利率則是連續五年維持50％以上的亮眼表現。

創控為台灣唯一微型VOCs（揮發性有機氣體）精密分析儀設計及製造商，具備多年微感測器開發經驗，成功將實驗室等級的檢測精準度用於製程現場，做到連續監測、即時通報，解決過去晶圓製程中氣體監控需等待實驗室檢測結果的痛點，協助製程良率提升，並能符合國際環保法規及協助檢測規格制定，主要客戶涵蓋台積電、美光等半導體大廠以及其他高科技製造產業。