台灣步入高齡化社會，鄉間老人更常面臨獨居無人相伴的情況，台南市保東國小走進社區觀察老人實際需求，設計3款與幫助老人有關的數位產品，可以國語、台語、台灣國語陪伴老人聊天，還能踩踢踏舞機練習肌耐力，近日參加「STEM數位跨域創意創新運算思維」學生黑客松全國賽，抱回雙銅佳績。

保東國小學生從三年級開始接觸程式語言學習，學校將專題式導向學習結合STEAM課程模式，校長張茵倩說，學生從中培養解決生活問題能力，也啟發他們的創造力。以今年參賽的六級學生為例，全班雖然才8人，但經過一年多培訓，8人都可以執行設計、創作與發表。

學生也分享作品由來，表示為了瞭解長輩需求，前進社區訪查、做問卷，最後以「無齡無礙」為主軸，結合數位科技，動手做出多款數位產品。學生徐睿妤表示，從訓練到比賽，學到了如何從多面向的角度看待事情，觀察生活中看似平凡但其實很重要的關鍵，尤其當做出讓社區長輩都驚喜的作品，很有成就感。

學生此次創作3件作品，包含運用Arduino設計「悅生．樂聲」，製作出鋼琴、選歌器、鼓、鈸、踢踏舞機及黑膠唱片機，可訓練肌耐力和靈活度，其中踢踏舞機還能作為跳繩機，老少咸宜；此外，也運用Teachable Machine、Stretch及Scratch創作「關心你我EACH來」智能無礙機器人，做出可對話及語音辨識3種語言的機器人，讓長輩即使一個人在家也能有跟人互動聊天之感。另外，學生也運用EduVenture VR結合自己拍攝的360家中全景圖，設計「Remember Me」的VR，達到記憶的傳承。

張茵倩說，這些作品最難得的是均取材自生活回收物，將看似無用的東西發揮最大效益。教育局長鄭新輝說，保東國小師生踴躍參與校外競賽，兩組皆榮獲銅牌，相當不容易，藉由比賽，讓學生學會繪製程式流程圖，再以Arduino撰寫程式，並上台發表與操作，具體呈現問題解決及實作能力，也是台南推動BASIC五力的智慧科技力與問題解決力的重要範例。