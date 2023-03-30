《公共電視法》自1997年公布施行，歷經4次修正，距2009年最後一次修法，已逾13年未修正。今日修正草案於行政院會通過，文化部長史哲表示，他為自己定下目標，希望在這個立法院會期內，可以送出公視法修正草案，「透過修法，讓公視法可以符合時宜，更要解開公視的禁錮咒，促進更推動台灣影視文化產業。」

史哲表示，修法是一個持續的過程，一棒接一棒，「後續我們更將積極赴立法院溝通，期盼朝野共同支持《公視法》修法通過，以落實公共媒體作為全民的電視台角色。對於公視的發展，長年以來社會各界有諸多的期待及建議，針對影響公視未來的修法，台灣社會亦已經歷多年的討論，此次能經行政院通過是公視法修法向前躍進的一大步。」

此次公視法修法，共計將修正條文17條，其中涵蓋了媒體改革團體的意見、公視董事會的修法建議，以及監察院今年提出對行政院及文化部的糾正案意見，史哲表示，「在目前的修法草案中皆有對應的適度修訂。因此，包括公視捐贈經費上限、董監事選任門檻、國際及多元族群頻道法制化，以及回歸《財團法人法》規範等皆有修訂條文。」

依公視法第二條規定，政府於1998年公視成立起編列12億元經費捐贈公視基金會，而後逐年遞減，自2001年起至今，捐贈經費固定為每年9億元，隨時代變遷、科技發展，公視已從1個類比頻道擴增至3個高畫質頻道，並受託經營客家電視台、國際傳播頻道，史哲指出，「加上物價提升等因素，台灣公視與其他國家相同性質電視台相較，如日本NHK年經費1976億元、英國BBC的1835億元、韓國KBS經費329億元等，政府每年9億元捐贈早已不足基本營運所需。因此，本次修法可說是解開凍結22年，每年固定9億元捐贈經費的緊箍咒，明訂每年依公視業務運作需求及年度工作計畫，檢討調整編列預算。」

史哲表示，原為凝聚社會各界對於公視董監事最大共識所規定3／4以上同意的選任標準，經多年實務運作結果，無論任何政黨執政皆遇有無法如期完成選任的情形，如第5屆延宕968天、第7屆966天，造成董事會長期看守，無法穩定經營的狀況。針對此項規定，各界及朝野間多年來亦有諸多討論甚至爭論，在經過漫長的協調後，修正草案下修董事人數為11至15人，選任通過門檻參考大法官、考試委員、監察委員等1／2同意權規定，以及原民台2／3選任門檻規定等，選任通過標準由3／4修正為2／3。

關於國際傳播頻道，以及公視長年受委託辦理的族群頻道等，一直存在未有明確法源，以致只能以採購方式辦理，造成經營穩定性不足情形。史哲表示，「本次修法亦賦予明確法制化基礎，增訂公視業務包含多元族群及區域需求之傳播服務、國際傳播服務及交流等彈性發展空間。」