用於治療急性淋巴性白血病、瀰漫性大型B細胞淋巴癌的CAR-T細胞治療有望納入健保給付。健保署長石崇良今透露最新進度，廠商及藥品查驗中心都已完成醫療科技評估（HTA）報告，將進入專家審查，日期尚未定。通過專家審查後，下一步將進入健保共同擬定會議討論，健保署也會同步與廠商議價。

健保署長石崇良表示，所有納入健保的新藥，都需有臨床試驗、HTA報告。臨床試驗看的是成效，HTA報告則是看成本效益，會列出替代效果和對財務的衝擊。一些藥品的療程需要多次用藥，一些則是一次就能治癒，不需要復發所需的醫療費用，因此需要透過HTA報告，了解對健保財務的影響。

CAR-T細胞治療要價不菲，自費需約1100～1200萬，目前已完成2期臨床試驗，並在國內外取得藥證，適應症為25歲以下急性淋巴性白血病、成人瀰漫性大型B細胞淋巴癌。石崇良表示，取得HTA報告的下一步，是進行專家審查，接著則是健保共同擬定會議。進入共擬會議後，健保署也會同步與廠商議價。給付範圍和對象，以及是否推動暫時性支付，都仍待討論。

另一方面，石崇良上月接受本報專訪時透露，他年初赴日內瓦拜訪諾華總部，希望對方與台灣業者合作，讓CAR-T細胞治療能在台設廠，無論是代工、技術移轉都可以，台灣近年合格的實驗室越來越多，若能接手，就能降低生產費用，提高健保收載的機會。由於台灣具地域性優勢，有助廠商往東南亞發展，廠商也表示將納入考慮，目前仍在繼續洽談中。