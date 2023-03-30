初戀總是令人難以忘懷，《小鐵星座》運勢專欄分享，特別放不下初戀的前3名星座，依序是巨蟹座、天秤座、水瓶座，其中自信滿滿的天秤座忘不了初戀的原因並非念舊，而是無法接受感情失敗的事實，有時甚至會懷恨在心。

▍第三名：水瓶座：忘不了甜蜜和傷痛

水瓶座平常看似瘋瘋癲癲，但從不提及感情上的事情，尤其是初戀，因為水瓶座在愛情中時常扮演自我犧牲的角色，但礙於面子，所以對於初戀，往往是閉口不談，卻永遠忘不了初戀的甜蜜和傷痛。

▍第二名：天秤座：難接受事實

天秤座一向很有自信，任何事都願意和朋友分享，但唯獨初戀是不願提起的，因為他們很難接受這種事實，並且會不斷想到底哪個環節出了問題，甚至懷恨在心。

▍第一名：巨蟹座：無法忘懷純真的愛

巨蟹座是一個多愁善感的星座，他們重感情、念舊，對初戀純真的愛更是無法忘懷，一旦遇到相同的情境，巨蟹座就會回想起多年前的初戀場景，變得無限感傷。