全國電去年度營業收入213.92億元，年增2.89%；營業毛利42.05億元，年增7.68%，營業利益7.35億元，年減2.69%；歸屬於母公司業主淨利5.83億元，年減2.10%，基本每股盈餘5.88元，相較前一年的6.05元下降。全國電表示，去年下半年景氣下行，導致買氣降溫，加上公司營運費用增加，年度獲利略降，不過EPS仍創下歷史次高紀錄。

全國電擬配息5元，配發現金股利維持歷史高檔，配發率85.03%，以周四收盤價83.8元計算，現金殖利率達5.96%，現金股利發放日為6月2日。

全國電前2月營收32.86億元，年減6.01%，累計營收寫下歷史同期第三高水準。年初受惠開學季、春節效應，疫後首季成績不看淡，加上政府節能補助、普發6000元現金助陣下，營運可望增添動能。

全民普發6000元來了，全國電加碼推出抽獎活動，激勵消費買氣。

電費又要調漲，在政府節能政策下，汰舊換新大型家電現在正是入手的好時機，全國電也持續布局夏日商機，購買空調和冰箱祭出滿萬送千活動，6月14日前完成安裝再享6000購物金，加上政府普發6000元，就享有額外的1.2萬元回饋；另外，加上政府節能補助最高5000元，還有原廠疊加現折或實用家電好禮送。

全國電為年輕人量身打造「青年超值家電套餐」，其中「小資成家」套餐只要10萬元，就可以一次購足12種知名家電產品，讓你10萬元即成家擁有電視、冰箱、洗衣機、電視及其他生活家店；另外還有「品味成家」20萬元及「高端成家」30萬元兩種套餐，同時又有套餐加購單品價最低59折起，一次購足家中生活的電器需求。