2023企業射箭聯賽將在4月8日舉行開幕戰，將由去年冠亞軍隊伍新北凱撒與寒舍集團在新莊體育園區陽光草坪對戰，對此新北市府攜手凱撒集團特別在現場規劃「新北凱撒主場日活動」，除了能近距離感受奧運級選手的神準功力，現場周邊還有射箭運動體驗及胖卡餐車，邀民眾一起替選手加油。

「新北凱撒射箭隊」在2022中華企業射箭聯賽射下隊史首冠，今年由奧運國手「雷母」雷千瑩、戴宇軒領軍率呂岱凌、詹紫媚、隋昀瑾、許家豪、柯庭風及新秀鄭祥輝、黃立承、楊宗翰，以拿下第二座金盃為目標；鄭祥輝為2022年全中運金牌選手，並於2022年世界中學運動會奪下雙金；楊宗翰入選成都世大運國手，這批新血的加入，射箭企聯連霸之路指日可待。

體育處表示，依照企業射箭聯賽慣例，開幕戰將在去年冠軍隊伍所屬的縣市開戰，這次選擇在新北市新莊體育園區舉行，企業射箭聯賽開幕式於4月8日下午2點舉辦，開幕式後即展開聯賽首場對戰「新北凱撒VS寒舍集團」。

另外主場日當天上午10點至下午4點，現場還設置射箭體驗區及胖卡餐車，「射箭體驗活動」有專人現場指導，成人可實際體驗「比賽級反曲弓及比賽箭」、兒童則體驗「兒童弓及安全箭」，增加更多互動樂趣。完成闖關任務還有機會抽中凱撒集團特別提供的限量餐券。