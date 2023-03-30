黃西田當年演出一直是票房保證。（高流提供）

西卿16歲開始走唱。（高流提供）

「2023 真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會將於5月13、14日母親節的週末在高雄流行音樂中心登場，作為給所有母親的獻禮，首日由白冰冰帶領蔡秋鳳、康弘、黃西田、羅時豐、林淑容，第2天則是葉璦菱帶領張秀卿、西卿、黃妃、羅時豐、林淑容、康弘、黃西田、澎澎；黃西田對這次演出十分期待，同時分享24歲時到藍寶石大歌廳演出經驗，由於當時必須是紅極一時的歌星才會受邀演出，他第一次參與藍寶石演出，非常興奮開心，把當時最帥的演出秀服西裝都穿上，因當時有黃西田演出就是票房的保證，一直以來他都擔任主秀。

黃西田回憶說：「我18歲的時候，因為錄製唱片以歌曲〈流浪到台北〉大受歡迎，這應該是第一代的飄向北方。因為這首歌爆紅，也因此拍了電影，當上電影男主角，是我的幸運之歌。」對於這次演出將與白冰冰同台，黃西田回想當年白冰冰的演出，忍不住大讚說：「冰冰當時從日本回來，在藍寶石擔任駐唱熱場的演出，並看著她不斷學習，一直到紅牌，真的很努力，包括在歌曲、服裝、演出互動各方面都很能充實自己。個子小小的，可是一出場就是有巨星般的光芒。」

西卿16歲開始走唱，當時布袋戲大師黃俊雄想要為布袋戲尋找一個非常獨特的聲音來詮釋布袋戲歌曲，她接下這個任務，更成為後來的「布袋戲天后」。外界認為西卿的歌聲高亢嘹亮，尤其是演唱高亢激昂的歌曲時，更能把布袋戲的心聲演繹到絲絲入扣，她當年以〈 可憐酒家女〉一曲迅速走紅，同時還拍了電影並擔任女主角，奠定她在流行樂壇的地位。對於這次開唱，西卿向廣大粉絲喊話：「很期待這次的藍寶石大歌廳，希望透過這次可以見見老朋友，把最好的狀態跟歌聲和大家分享。」2023 真愛秀．藍寶石大歌廳演出購票洽ibon系統。