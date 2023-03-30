國民黨前立委顏寬恒涉嫌竊佔、偽造文書，訊後以1000萬元交保。對此，前台北市議員羅智強翻出前總統陳水扁、台南市議長邱莉莉等綠營人士的交保金，痛批顏寬恒1000萬元交保，顯然不符合比例原則。

羅智強今（30）日在臉書發文，點出8名綠營人士的交保金，其中陳水扁涉貪、國務機要費等數罪併罰20年，交保金200萬元；邱莉莉涉賄選，是最高本刑10年以下之罪，交保金150萬元，看完這2人的「行情」後，再看顏寬恒的1000萬交保金，「本案檢察官心中有無藍綠、是不是有政治目的的司法清算，還不清楚嗎？」

羅智強表示，顏寬恒的案件雖然有待釐清，但他涉入案件的最高本刑為5年以下，與涉入刑期更重的民進黨政治人物交保金相比，1000萬元的交保金顯然不符比例原則。

許多網友也在羅智強的貼文底下留言，「司法已死」、「檢察機關已淪喪到政治打手，令人不恥」、「寬以律己、嚴以待人，民進黨真無恥」、「司法檢調純粹為執政黨服務」。