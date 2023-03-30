美國陸軍發言人表示，2架美軍黑鷹直升機（HH60 Black Hawk）昨（29）日在肯塔基州訓練時空中相撞，目前傷亡不明，不過當地媒體指出，最多恐有9人喪命，也有目擊者描述直升機飛得很低，之後聽到「砰」一聲巨響。

綜合路透社、《紐約時報》（New York Times）報導，美國陸軍發言人瑟曼（Nondice L. Thurman）30日凌晨表示，當地時間29日深夜10時左右，2架HH60黑鷹（HH60 Black Hawk）攻擊型直升機在肯塔基州的例行訓練中相撞，目前尚不清楚機上人員的傷亡情形。

Several people feared dead after two US Army helicopters crash in Kentucky, US https://t.co/ynqSOzxPR2 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 30, 2023

瑟曼指出，相撞的直升機隸屬於肯塔基州坎貝爾堡（Fort Campbell）基地第101空降師（101st Airborne Division），這也是美國陸軍唯一的空中突擊師，曾派駐全球各衝突區域。

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) March 30, 2023

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）在推特發文指出預期會有傷亡，當地救難人員及警察已經趕往事故現場。

不過英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）引述肯塔基州地方電台「WKDZ」指出，這起重大軍事訓練意外發生於當地時間晚間9時35分，可能有多達9人喪命，一名美軍向「WKDZ」證實，有「多人喪命」。

一名當地人向「WKDZ」表示：「2架直升機飛得很低，突然間，當他們飛越民宅時－發出砰的一聲，一聲巨響…所以我們跳上卡車到了這裡，然後我們發現了2架直升機。」

網路上有流傳救難人員在黑夜中滅火及直升機殘骸照，現階段尚無法證實畫面真實性。

BREAKING NEWS: Multiple fatalities expected after two Blackhawk helicopters crash near Fort Campbell https://t.co/J0d43saECP — Fox News (@FoxNews) March 30, 2023

Fort Campbell helicopter crash: Kentucky Gov. Andy Beshear confirms multiple fatalities expectedhttps://t.co/mpnHcDPvRN prayers to the family of the fallen heroes — David Tapley (@DavidTapley17) March 30, 2023

目前已知直升機相撞當時天氣晴朗。

根據美國陸軍官網介紹，HH-60是一款改良型黑鷹直升機，具有空中突襲、醫療後送及其他等不同用途。

2018年，美軍一架HH-60黑鷹直升機也在伊拉克墜毀，導致7名美軍喪命，當時調查指向飛行員失誤，釀成直升機撞上2棟建築間的水平鋼索。