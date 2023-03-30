隨著AI、大數據等創新科技湧現，如今已逐步成為眾多產業推動數位轉型、發展創新服務的重要核心，在全球各產業進行數據驅動轉型的趨勢下，如何與校園端建立與未來人才的關係，是所有產業面臨的共同課題。

由教育部、中原大學商學院、全球台商研究中心主辦，與致力於透過數據分析與人工智慧以了解消費者意見和市場趨勢的大數據股份有限公司合作舉辦的第一屆「全國商務大數據」創新競賽，希望學生以商務思維為出發點，運用《KEYPO大數據關鍵引擎》所提供精準輿情搜尋及分析、圖表功能，發掘符合產業需求並具創意之洞察分析報告，報名時間從即日起至4月12日止。

大數據公司推廣「新興數位技能」往下扎根！提升學生未來職場競爭力

該競賽是教育部「人文社會與產業實務創新鏈結計畫」中的「以智慧科技推動企業智慧轉型」子計畫重要活動，大數據股份有限公司蔣志薇營運長表示：「大數據公司近年來致力於人才培育，願將新興數位技能推廣向下扎根，賦能新世代就業契機。今年更首度與中原大學商學院、全球台商研究中心舉辦創新競賽，藉由各參賽隊伍學習如何運用Martech行銷科技工具來產生具創意、趨勢性的洞察分析報告，為學生提升學術與業界實務連結，進而增強未來職場競爭力。」

創新競賽跨校、跨域拚創意 大學生們歡迎報名

第一屆「全國商務大數據」創新競賽歡迎全國各大專院校同學皆可報名，同校同學可自由組隊參加，每隊成員至少2位為商管人文學院的同學。在選題上，則泛指與商學院、管理學院各科系及社科學院的經濟、財法，甚至其他人文學院的相關科系所探討或關注的商管、經貿等活動所產生的商務大數據皆屬參賽範圍。

而輿情分析應用，大數據公司旗下《KEYPO大數據關鍵引擎》作為本屆競賽合作輿情分析系統，以先進的機器學習技術與人工智慧推論引擎，感知網友語意脈絡與情緒。學生可自行設定主題，分析網路輿情與資料數據，提供多元化視覺互動報表，提供學生洞察完整的網路數據輪廓。

同時，大數據公司也提供「NFT加密藝術策略－揭開行銷應用價值」及「後疫情時代美妝新機遇－消費者需求深度洞察」兩份洞察報告供參加隊伍參考。中原大學商學院院長李正文表示：「希望在全球化的基底下，加上AI人工智能與大數據創新解方來為學生們開展出有效的學習，並將創意與業界實務經驗結合，透過團隊力量建立互相扶持的一種成功模式。」

《KEYPO大數據關鍵引擎》領先業界獨創競品分析 蔣志薇營運長：簡易好上手

作為本屆競賽合作輿情分析系統的《KEYPO大數據關鍵引擎》，為使同學在參賽期間更輕易操作各種分析圖報，於3月28日在中原大學金榮商學講堂由大數據股份有限公司客戶成功經理馬少嬪為參賽同學進行《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統操作及洞察分析報告範例講解，並透過MS Teams 及 Google Meet 進行網路現場同步直播來為其他無法抵達現場的參賽同學講解、回答提問，現場氣氛相當踴躍。

蔣志薇營運長表示：「《KEYPO大數據關鍵引擎》不同於同業依賴關鍵詞與句法邏輯進行『詞意』、『意見分析』，智能語意判讀才可掌握全貌。同時，領先業界獨創競品分析，可多主題多維度進行議題分析，方便顧客判讀自身與競品之關聯性。透過巨量資料及簡易好上手的UI介面，期待看到全台各校同學針對《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析結果提出具實務價值的洞察報告。」

報名資訊

第一屆「全國商務大數據」創新競賽重要時程

1.繳交報名表與構想書：3/21（二）~ 4/12（三）

2.「KEYPO洞察分析平台解說」說明會：3/28（二） 09:30~12:00

3.複審報告繳交截止日期：4/28（五）

4.複審結果公告日：5/5 （五）

5.決審報告繳交截止日期：5/16（二）

6.決賽口頭報告：5/19（五）13:30~17:00

註：詳細參賽資格、競賽內容及活動相關辦法，以活動網頁訊息為主。若因疫情狀況調整競賽相關安排，亦將於活動網頁公告。

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