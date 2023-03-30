各具特色的傳統美食

台灣雖然不大，但從南到北有著各式各樣的美食，每個城市也有著自己獨特的傳統美食和各式各樣的各國料理，但每個人對於「美食之都」是哪個城市眾說紛紜。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出近一年網友熱議的「十大美食之都」，趕快一起來看看有沒有你的家鄉吧！

No.10 彰化

彰化有三寶「肉圓、爌肉飯，還有貓鼠麵」，而最具特色的就是「貓鼠麵」，寬扁油搭配熬煮多時的高湯及肉燥搭配手工雞捲、燕丸和香菇貢丸，雖然看起來相當簡單，但卻有著彰化獨特的傳統小吃，是相當經典的彰化美食。

不只是貓鼠麵，肉圓、爌肉飯也是不少遊客來到彰化，必吃的美食「來到彰化絕對就是爌肉飯！一定要吃到爌肉飯阿！」、「貓鼠麵真的不愧是百年美食」、「彰化肉圓真的和北部不一樣！去彰化就是要吃肉圓」、「用炸的才是正宗的肉圓拉」。

No.9 屏東

屏東是一個傳統的農業大縣，有著各式各樣的族群，而各個族群也都有著各具特色的美食，從東港的肉粿湯、客家的粄條、原民的風味餐到各種異國料理都有，像是車城的綠豆蒜、萬巒的豬腳都成為許多人到屏東必吃的美食之一。

不少人也認為屏東是「早午餐之都」，「屏東超多適合當早午餐吃的東西」、「沒吃過屏東的早午餐真的不算有來過屏東耶」、「來屏東就不要錯過美味的早午餐」、「屏東超多飄香許久的老店，味道都超好」、「忘不了屏東的家鄉味」。

No.8 桃園

被不少人認為是「美食沙漠」的桃園，除了大家熟悉的中壢之外，其實桃園市、平鎮、大溪、楊梅等地也有著許多大家不知道的低調美食。而提及最能代表桃園的美食，許多桃園人都會回答「米干」，米干除了是桃園的特色美食，也是桃園人從小吃到大的回憶。

不少桃園人也站出來幫桃園講話，「桃園市大園才是真正國民美食之都！」、「中壢美食超多，尤其牛肉麵也超好吃」、「不要再說桃園是美食沙漠了，還是有很多美食的」、「桃園有很多北方特色的料理」，也有不少人拍攝影片來宣傳桃園美食。

No.7 嘉義

以雞肉飯聞名的「嘉義」，在近幾年成為熱門旅遊地，除了人氣相當高的火雞肉飯之外，嘉義獨特的美乃滋涼麵、林聰明砂鍋魚頭，也成為大家來嘉義必吃的特色小吃，加上近幾年嘉義網美咖啡店崛起，不少人都會特意到嘉義嚐嚐在地美食，再到網美店拍照打卡。

不少來過嘉義的人都紛紛推薦，「沒有任何縣市的雞肉飯能拼過嘉義最難吃的一家」、「嘉義才是美食天堂」、「嘉義市完全完勝台南」、「上次去逛文化路夜市，才剛逛就飽到快吐出來」、「無論是嘉義縣還是嘉義市都是老饕們的天堂」。

No.6 新竹

新竹城隍廟可以說是新竹的美食基地，不只新竹本地人都喜歡來此享用美食，許多外縣市的遊客更是衝著城隍廟附近的美食而來，從鴨香飯、潤餅、芋泥球到有獨特特色的城隍包應有盡有，每到假日就會吸引滿滿的人潮，在2020年整修後，環境也變得更好。

新竹巨城購物中心近期更迎來多個餐飲品牌，讓不少網友直呼「不要再說新竹是美食沙漠了」、「新竹美食沙漠這幾年真的開始變綠洲了」、「光鴨肉飯就超頂，城隍廟的東西也沒在開玩笑的好吃」、「新竹縣客家人煮的客家菜最好吃」。

No.5 新北

新北除了位於都會帶，但近郊地區還有著充滿歷史與自然景觀的景點，各個地區遍佈著各種美食，還有許多特色老街，各個老街也都有著獨特的特色料理，像是淡水老街的淡水阿給，九份老街的芋圓和深坑老街的豆腐，都各具特色。

新北豐富的資源也讓不少人大讚，「真的是從萬里的海鮮到各種美食都有」、「新北的老街真的超好逛，而且幾乎都說得出來特色小吃」、「夜市也是超好逛，樂華夜市絕對是全台第一好逛」、「湳雅夜市也超多美食，拜託大家去吃小籠包」。

No.4 高雄

來到高雄就會想要嘗試看看各式各樣的傳統小吃，除了能到旗津走走，享用新鮮豐富的海鮮和旗魚黑輪之外，鹽埕區也是不可錯過的路線之一，雖然行政區不大，但卻是充滿歷史與文化的老城區，有著許多歷史建築、還有各式各樣的經典傳統小吃。

除了旗津和鹽埕之外也不少網友推薦其他行政區「苓雅區美食真的吃不完」、「高雄還是有很多很有特色的行程區」、「高雄真的很多隱藏美食」、「雖然美食之都可能第一個不會想到高雄，但是仔細找找高雄真的超讚」、「絕對推我大高雄阿！」。

No.3 臺中

臺中不只是珍珠奶茶的發源地，還有肉羹麵等在地美食，但比起傳統小吃，台中美食大多都是中高價位的餐廳，在台中的餐廳更是有多間入榜米其林指南，就連2022年公佈的必比登推介也高達37家，其中台中也以多家燒肉店聞名，不少人都會特別到台中享用燒肉。

但不同於台南主打的在地傳統小吃，大多數的網友認為台中的美食價位較其他城市高，「台中真的就是貴的美食比較多」、「台中就是餐廳類很多，但要說在地美食、小吃類比起其他城市真的比較少」、「很多大型連鎖餐廳就都是從台中發源的吧」。

No.2 臺南

一直以來都有「美食之都」稱號的臺南，擁有歷史悠久的傳統美食，就連路邊不起眼的小店也有可能藏著驚人的美食，許多知名美食，像是蚵仔煎、蝦捲等據說都是從台南開始發源，除此之外，還有碗粿、米糕等凸顯台南在地特色的在地美食，其中牛肉湯更是讓許多旅客慕名而至。

不只是在地料理和小吃多，便宜又大碗的價格也讓網友們大推，「希望台南繼續維持俗擱大碗又好吃的名聲」、「台南跟其他地方比起來真的比較多傳統小吃」、「台南人北漂到台北念書，真的會不知道要吃什麼」、「台南真的一堆美食，從牛肉湯到棺材板，而且都是台南自己在地的美食，不是從其他地方而來」。

No.1 臺北

一說到台灣，來台的外國旅客，首先想到的大多都會是「臺北」這個城市，在臺北似乎各地的美食都能一次享用到，不只涵蓋了各地的美食，就連各國的美食也都有非常多選擇，從韓式、日式到泰式各國料理通通吃得到，甚至還曾經計畫像聯合國教科文組織申請成為「美食之都」。

台北多元化的美食也讓網友大讚「說真的，臺北的美食比較多元」、「臺北才是真的有各國各地的美食吧！」、「其他縣市的美食大多都是在地化，雖然好吃，但要真的要說合胃口的美食就是台北無誤」，但仍有部分網友認為「台北好吃的東西是多，但在地化美食真的不多吧」、「台北要說自己的美食講不出來吧」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年03月09日至2023年03月08日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『美食之都』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統