網路最近流傳嘉義市某國中生大聲嗆老師的影片，該校表示，該名學生玩水不慎噴到另1名同學，老師擔心2名學生會發生摩擦，而將2人隔開，玩水的學生因為被推開而拉高聲量，事後已向老師道歉，學校已處理此事，並對學生法律教育。

影片上1名穿黑T恤男學生對著老師大喊數聲「你幹嘛推我，我是要道歉」，老師則站在中間，說了些話，但聽不清楚，還有幾名學生在旁觀看。

校方表示，日前有名穿黑T學生於上課時間玩水，噴到另名同學，該同學不悅，老師發現後立即制止，但2名學生有言語摩擦，老師當下立即將2名學生隔開，黑T學生認為他是要向同學道歉，卻被老師推開，以致師生有管教衝突。

校方表示，後來影片在網路流傳，學校立即調查、處理，並開會研議，該名學生也由家人陪同向老師道歉，學校也加強輔導該名學生的情緒管控，並對學生做法律教育，告誡勿再傳播影片，以免觸法。

校方表示，因影片拍到學生及教師的臉部，涉及兒少保護、個資法，目前警方已介入，網路散播部分，校方也向各網站檢舉及說明。