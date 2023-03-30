交通管制圖。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

香火鼎盛、遠近馳名的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，預計清明節、兒童節連續假日，將湧入大量人潮進香參拜，轄區通霄警分局預計4月1日8時至4月5日17時止，將實施交通管制，警方盡請民眾配合。

通霄警分局指出，清明連假期間每日上午8至下午17時，採部分路段實施交通管制，並協請白沙屯拱天宮配合，結合民力、志工執行相關勤務等疏導交通創新精進作為，除了維護民眾安全、防搶、防竊外也執行交通疏導事項。

管制時間從4月1日早上8時至4月5日17時止，視人車潮狀況提前或延後，管制範圍從通霄鎮白東里拱天宮牌樓至白沙屯拱天宮媽祖廟前，實施道路交通管制禁止車輛進入。

如果白沙屯村內停車場已滿時，管制台1線與拱天路口及台1線與拱天宮牌樓路口，禁止自小客車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放。

另外，白沙屯村內停車位不敷使用時，警局已向苗栗縣政府申請自小客車停放拱天路（苗86線）兩側，請前往拱天宮參香民眾可依交管人員指揮停放。

停放時間為4月1日早上8時至4月5日下午17時，停放車輛種類限自小客車。停放路段為鄉道苗86線(起點至苗32線間路段)；另「苗32線至台1線」及「紅色標線」禁止停車。

通霄分局呼籲，清明連續假期前往白沙屯拱天宮旅遊民眾請遵守交通規則，配合員警、志工交通疏導管制措施;另為降低交通衝擊，建議參加活動民眾可多加利用大眾運輸，如搭乘火車、騎乘Ubike，省去找車位及排隊停等的時間。