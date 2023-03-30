新冠輕症免隔離通報新制上路逾1周，國內疫情持續穩定，中央流行疫情指揮中心今表示，原規定醫院須開設2％到4％的專責病房，現決議取消開設比率的硬性規定，各醫院可依實際需求開設專責病房，但不得因此要求新冠病患轉診；預計近日行文通知各醫院。

指揮中心統計，目前國內專責及負壓病房共2817床，空床率71％，其中最高的是高屏區80.3％，最低的是台北區63.5％。指揮中心發言人羅一鈞表示，昨天（29）醫療應變組會議決議取消開設專責病床上下限的硬性要求，原本規定是2％到4％，未來各醫院可依實際需求開設。

羅一鈞強調，雖取消開設專責病房比例的規定，但醫院不得因為沒有開設專責病房而要求新冠病患轉診，請衛生局負責督導轄區內醫療資源調度。另外，隨著輕症免隔離新制上路，國內加強版集中檢疫所、加強版防疫旅館目前已正式退場。

為保護免疫低下族群，國內已採購1萬劑單株抗體Evusheld，但使用情況不理想，目前尚有7128劑，相當於3564人份，效期只到今年11月30日。羅一鈞說，今天上午經專家會議討論，決議擴大3類使用對象，包括：所有正在治療中的癌症病患、器官移植患者、需長期治療的自體免疫疾病患者。

單株抗體Evusheld修正後適用對象包括：需積極治療之惡性腫瘤患者、具重大傷病卡之血液腫瘤病患（淋巴肉瘤、何杰金氏、淋巴及組織其他惡性瘤、白血病）、具重大傷病卡之器官移植（包括血液幹細胞移植）患者、具重大傷病卡之需終身治療之全身性自體免疫症候群患者、具重大傷病卡之嚴重先天性免疫不全病患、感染HIV且最近一次CD4 < 200 cells/mm3者、曾在一年內接受CAR-T治療或B cell depletion therapy。