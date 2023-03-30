根據《ESPN》報導，因為投球計時器的出現，今年春訓比賽時間比起以往少了將近半個小時，皇家主力捕手S.裴瑞茲（Salvador Perez）正是這項新規定的頭號粉絲，他認為投球計時器可以延長他的職業生涯。

S.裴瑞茲對投球計時器表達看法：「我覺得這（指投球計時器）會讓我增加2年的選手生涯，每場比賽只有2個半到3個小時的時間，我可以蹲捕更多的比賽。」S.裴瑞茲是大聯盟著名的鐵捕之一，曾連續5年出賽至少129場例行賽，生涯唯一大傷在2019年賽季，S.裴瑞茲因手肘韌帶撕裂而整季報銷。

皇家在2015年球季擊敗大都會拿下世界大賽冠軍，S.裴瑞茲也在該系列賽獲得MVP榮譽。2021年S.裴瑞茲出賽161場追平生涯新高，似乎讓身體開始出現負擔，去年賽季受到拇指傷勢困擾，S.裴瑞茲頻繁缺席比賽，中斷連續3季拿下捕手銀棒獎的紀錄。

除了拜大聯盟設立投球計時器所賜，曾拿下4座銀棒獎的S.裴瑞茲，若能穩定在DH（指定打擊）的位置上做出貢獻，肯定也會幫助他延長大聯盟生涯，S.裴瑞茲去年打了40場的DH，追平生涯新高，且陣中2年級生梅倫德斯（MJ Melendez）也能替S.裴瑞茲負擔捕手工作，梅倫德斯去年扛下78場蹲捕工作，他同時也可以勝任外野防守任務。