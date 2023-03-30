苗栗縣政府廉政志工隊成立11年來，積極投入各項廉政宣導，尤其藉由話劇演出詮釋縣府重要廉能政策，贏得外界熱烈回響。縣府秘書長陳斌山30日頒獎表揚3位績優廉政志工和8位績優自治幹部，感謝他們在廉政志願服務工作的熱忱與奉獻，並強調縣府將持續以更務實、廉能的態度，用心經營縣政。

接受表揚的績優廉政志工有謝玉英、劉育玲及何貴鳳3人，她們充分利用自己寶貴的休閒時段積極參與廉政宣導，在話劇排演期間熱心協助道具製作，並盡心認真參與演出。另獲表揚的績優自治幹部，有志工隊長羅梅芳、副隊長鄧玉珍、顧問胡秀銘及組長陳錫議、傅雪珍、林秀蘭、湯美芳、吳瑞瓊8人，他們擔任自治幹部2年期間，以身作則，戮力推動各項廉政相關政令宣導。

縣府秘書長陳斌山感謝廉政志工隊11年來的無私奉獻與付出，長期協助縣府推廣廉能業務，支持縣府各項施政，志工隊另透過精湛的話劇表演，以豐富的肢體語言宣導廉能政策，達到更好的宣導效果，他今天代表縣長鍾東錦向志工隊致意，期待未來發揮更大功能，也希望藉表揚活動讓優良傳統永續傳承。

縣府政風處指出，目前廉政志工隊有36位熱心成員，他們來自各行各業或退休人士，協助推廣廉政業務不餘遺力，以活潑話劇提高宣導效果是另一特色。新到任的政風處長李炳輝，會中不忘為志工隊發聲，爭取縣府加碼挹注資源，作為志工團隊有力的後盾。