台灣紀錄片《無米樂》主角「崑濱伯」的妻子「崑濱嬸」黃許崇娥，今天（30日）清晨在台南市後壁區住家睡夢中離世，享耆壽94歲。
「崑濱伯」黃崑濱2021年2月20日在住家過世，享耆壽92歲；無米樂稻米促進會總幹事張美雪說，崑濱嬸跟崑濱伯一樣走得很安詳，女兒等親友都在場陪伴。
張美雪說，崑濱嬸無重大疾病，日常生活都能自理，有時也會跟厝邊打招呼，不過最近食慾有些不佳，今天清晨崑濱嬸的女兒到房間看母親時，發現崑濱嬸在睡夢中離世，聞訊時很不捨、難過。
台灣紀錄片《無米樂》主角「崑濱伯」的妻子「崑濱嬸」黃許崇娥，今天（30日）清晨在台南市後壁區住家睡夢中離世，享耆壽94歲。
「崑濱伯」黃崑濱2021年2月20日在住家過世，享耆壽92歲；無米樂稻米促進會總幹事張美雪說，崑濱嬸跟崑濱伯一樣走得很安詳，女兒等親友都在場陪伴。
張美雪說，崑濱嬸無重大疾病，日常生活都能自理，有時也會跟厝邊打招呼，不過最近食慾有些不佳，今天清晨崑濱嬸的女兒到房間看母親時，發現崑濱嬸在睡夢中離世，聞訊時很不捨、難過。
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