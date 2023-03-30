無米樂稻米促進會總幹事張美雪（左）說，「崑濱嬸」黃許崇娥（右）離世，地方許多人得知消息很不捨。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

「崑濱嬸」黃許崇娥（右三）生前熱情地向來訪的外地遊客合影。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

台灣紀錄片《無米樂》主角「崑濱伯」的妻子「崑濱嬸」黃許崇娥，今天（30日）清晨在台南市後壁區住家睡夢中離世，享耆壽94歲。

「崑濱伯」黃崑濱2021年2月20日在住家過世，享耆壽92歲；無米樂稻米促進會總幹事張美雪說，崑濱嬸跟崑濱伯一樣走得很安詳，女兒等親友都在場陪伴。

張美雪說，崑濱嬸無重大疾病，日常生活都能自理，有時也會跟厝邊打招呼，不過最近食慾有些不佳，今天清晨崑濱嬸的女兒到房間看母親時，發現崑濱嬸在睡夢中離世，聞訊時很不捨、難過。