技嘉科技（2376）旗下高階電競品牌AORUS，繼先前與PLG聯盟的職業藍球隊合作後，今（30）日再宣布與日前奪下中華職棒33年總冠軍的中信兄弟棒球隊合作，並邀來隊長王威晨與游擊金手套江坤宇擔任AORUS品牌大使，期能一同推助國內棒球產業有更好的發展環境。未來在中信兄弟主場臺中洲際棒球場中，也將能見到AORUS品牌形象廣告，邀請球迷們進場為中信兄弟歡呼，一同支持台灣棒球。

技嘉旗下AORUS深耕電競市場多年，贊助許多國內外各大知名電競活動及比賽，也長期深入校園舉辦電競講座，和學生分享最新的電腦配備知識，並透過合作建置電競教室培育台灣年輕電競人才，亦對企業社會責任與在地化做出貢獻不遺餘力。

秉持著無限創新的精神，AORUS堅持信念推出驚豔的產品，讓玩家展現自我極致，此回與中信兄弟棒球隊的合作，亦是希望把AORUS為協助電競選手稱霸遊戲戰場的品牌精神「Team up. Fight on.」，與中信兄弟在賽季奪冠過程中講求團隊合作、無所畏懼、勇往直前的黃潮運動精神做串聯，鼓勵民眾把夢想當遊戲在打，場邊有AORUS應援，玩著玩著就強大了。

AORUS表示，非常榮幸能與中信兄弟棒球隊合作，並邀請到兩位傑出球員成為AORUS品牌大使，兩位各自擁有精湛的球技，以及永不放棄持續突破自我的運動家精神，可謂台灣之光，期望本次合作AORUS不僅成為球員們的最佳後盾，更再次為台灣運動產業盡一份心力。

為了讓廣大的用戶以及球迷們更有參與感，AORUS也邀請玩家粉絲共襄盛舉，推出濾鏡活動，即日起至今年4月10日為止，凡參加AORUS官方濾鏡活動「競擊捕手」、跟王威晨一起打棒球，並將遊戲結果分享到個人IG限動，同時標記@AORUS_TW，就可抽價值36,999元的AORUS FO48U電競螢幕。