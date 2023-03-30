古曜威在〈384公里〉MV中扮暖男高校生。（單純夢想文創事業提供）

古曜威的EP《聽覺》封面，精靈耳設計很吸睛。（單純夢想文創事業提供）

古曜威的EP《聽覺》封面，精靈耳設計很吸睛。（單純夢想文創事業提供）

古曜威（右起）、宋少卿、陳柏諦攜手拍〈384公里〉MV。（單純夢想文創事業提供）

暖男歌手古曜威於今（30日）發行《聽覺》實體EP，其中，一張有著精靈耳的封面照片，古曜威分享，因為從小2隻耳朵的上方，就有多著一塊肉，因此看起來很像卡通中的精靈，所以這次的唱片裝幀設計，決定將此特色放大來呈現「聽覺」2字的視覺感。

古曜威在整張唱片中，也手繪許多的花卉插圖，並運用不規則的音波，將插圖與服飾顏色巧妙融合，也讓9張明信片能夠隨意更換，呈現出15種不同的封面，讓大家在《聽覺》的整張EP中，能有著各種不同的體會。

回憶起學生時期，古曜威曾經在剪頭髮時，髮型師忽然剪到一半，大叫了一聲，把古曜威整個給嚇到，仔細一看，原來是髮型師一不小心剪到了他的精靈耳，當下大家都嚇傻了，疼痛感立刻湧上來，流了不少血，也讓髮型師不斷道歉表達歉意，後續歷經一個多月貼著醫療透氣膠帶，古曜威的一雙精靈耳慢慢自動癒合了，從此之後古曜威每當要剪髮前，都會提醒髮型師，不要剪到耳朵。

古曜威首波主打歌〈384公里〉邀宋少卿、小優、方琦、宛宛兒、夏乙薇、大胃王路路LuLu、原子少年呂尊揚、陳柏諦等良師與好友們，一同演出校園MV，劇情融入月球場景，讓大家現場直呼，古曜威回家鄉了；〈384公里〉MV於今晚8點在「KU古曜威」YouTube頻道首播（https://youtu.be/iTHkrPgPTZQ）