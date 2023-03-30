電子權值股今普遍持穩走揚，資金重回電子族群，又以半導體、記憶體族群最為吸金。台積電(2330)開高震盪，收漲0.94%、報在535元，站回5日線；聯電(2303)開高震盪走高、收漲1.17%、報在52.1元；鴻海(2317)收漲0.97%、報在104.5元；聯發科(2454)則收漲0.65%、報在778元。

美光喊產業反彈可期，庫存情況可望好轉，帶動DRAM記憶體族群同步反攻，南亞科(2408)大漲4.75%，華邦電(2344)、旺宏(2337)等漲幅也逾3%，另外，半導體中記憶體相關的群聯(8299)更是大漲逾5%。

觀光股今日呈現兩樣情，市場憂心通膨將導致原料成本墊高，八方雲集(2753)收在跌停價191.5元，瓦城傳出瓦城旗下餐廳撤出大陸市場，將轉型採購中心，股價聞訊重挫7%，六福(2705)終於認了遭擊斃狒狒為自家動物，股價下跌1.7%。另一方面，今日有3檔個股除息交易，以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)開盤即完成填息，連鎖餐飲集團六角(2729)開高後耗時36秒亦填息達陣；韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)則持穩小漲、填息率20％。

分析師表示，在美股科技股反彈下，帶動台股跟漲，儘管面臨長假前追高意願減少，且漲多之族群出現逢高獲利了結之賣壓，但大盤大致維持下檔有支撐之格局，仍以個股表現為主，操作上在連假前維持短線進出，不宜過度追高，嚴控持股風險及水位。