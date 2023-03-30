58歲的加拿大男演員基努李維（Keanu Reeves），銀幕上身手矯健、帥氣逼人，私底下卻始終低調。不過他近來接受雜誌專訪，談到另一半時，罕見透露兩人的幸福時刻，訪問播出後，讓許多粉絲表示不敢置信。

李維日前接受美國《時人》雜誌（People）訪問，談到最近一次的幸福時刻，他主動說起幾天前和「愛人」在一起，「我們躺在床上，兩個人緊密連結。我們笑得很開心，感覺非常好。在一起真是棒極了。」

好萊塢男神基努李維近來接受雜誌專訪，罕見透露與另一半的幸福時刻。

李維口中的愛人，是他的女友、現年49歲的知名藝術家亞莉珊卓葛蘭特（Alexandra Grant）。據《時人》雜誌報導，李維和葛蘭特是長年的好友，兩人第一次合作是在2011年共同出版《陰影》（Shadow）一書。2019年他們首次以情侶身分公開亮相，並穩定交往至今。

訪談內容可以看出李維對目前的生活感到相當滿意，不過不少影迷卻是頗受驚嚇，紛紛表示不敢相信這是李維本人。

此外，訪談中李維也透露自己經常反覆做同樣的惡夢，但夢到的內容相當可怕，難以描述。儘管如此，他還是感激夢境讓他隨時隨地擁有「飛翔」的能力。至於清醒的時候，他說自己擅長下西洋棋；偶爾感覺對了，就會隨著音樂或身邊的人跳上一支舞。