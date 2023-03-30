內政部長林右昌表示，平均地權條例部分條文修正 案業經總統於今年2月8日公布，除重罰不動產炒作行為規定已施行外，其餘條款尚須報請行政院核定施行日期。

他強調，本次平權條例修正內容與抑制炒作哄抬房價息息相關，去年4月11日行政院送請立法院審議後，已對於市場 短期投機炒作提前產生抑制效應，自去年第2季起，內政部發布之住宅價格指數升幅已逐漸趨緩。

平均地權條例修法內容包括：

一、私法人購買住宅許可制，可避免私法人囤房或藉此炒作，影響民眾購屋權益。

二、限制換約，阻斷藉由換約哄抬房價轉售牟利管道，避免加價轉售結果由自住購屋者承受較高房價。

三、重罰不動產炒作，藉由高額罰鍰，遏止散布不實資訊、營造熱銷假象或揪團違規銷售等行為影響不動產交 易價格或市場秩序。

四、解約申報登錄，掌握並提供解約資訊，避免藉由虛假交易哄抬房價。

五、建立檢舉獎金制度，藉由吹哨者檢舉，嚇阻炒作等違規行為，提升稽查效能。

林右昌表示，平權條例施行所需增修配套子法，包含私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法、免經許可情形公告、預售 屋及新建成屋買賣契約得轉讓情形之公告、轉讓案件審核辦法、檢舉獎勵辦法、地價評議委員會組織規程、實價登錄及資訊備查辦法（涉及解約申報登錄）、預售屋與成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項（涉及轉讓條款）等9種。

其中預售屋與成屋定型化契約轉讓條款、解約申報登錄及地價評議委員會組織規程等4子法部分，前已邀集相關公會團體及機關研商完竣，刻正辦理法制作業程序中。

近期外界較關注之私法人購買 住宅許可制部分，除已邀集不動產開發業公會及都市更新相關公會團體召開會議就實務執行面交換意見。此外，內政部為兼顧不動產市場穩健發展，並降低對不動產業者經營之影響，將再邀請不動產相關公會及團體召開座談會，就業者關心之重要議題進行溝通討論。