傳聞迪士尼已收掉開發元宇宙策略的部門。近期微軟關閉2017年收購的社交虛擬實境平台。將臉書改名為Ｍeta的祖克柏在2月曾表示，雖然依舊重視元宇宙的發展，但近期更聚焦AI領域。
從網路世界的虛擬房地產價格也可看出端倪。根據追蹤元宇宙土地銷售的網站WeMeta資料，Decentraland的土地售價中值暴跌近九成。
Ｍeta在2021年改名後帶動元宇宙體驗的熱潮，然而隨著用戶使用率下滑、相關設備價格昂貴、技術尚不穩定以及全球經濟情況惡化，都令外界對於元宇宙能否帶來龐大收入大打問號。
在不到兩年前，元宇宙、虛擬世界是科技業最熱門的話題，但今卻面臨更殘酷的現實，因經濟走向疲軟，科技業紛紛裁員、緊縮支出，企業們放棄繼續向元宇宙技術注資，轉向近期當紅的人工智慧（AI）。
傳聞迪士尼已收掉開發元宇宙策略的部門。近期微軟關閉2017年收購的社交虛擬實境平台。將臉書改名為Ｍeta的祖克柏在2月曾表示，雖然依舊重視元宇宙的發展，但近期更聚焦AI領域。
從網路世界的虛擬房地產價格也可看出端倪。根據追蹤元宇宙土地銷售的網站WeMeta資料，Decentraland的土地售價中值暴跌近九成。
Ｍeta在2021年改名後帶動元宇宙體驗的熱潮，然而隨著用戶使用率下滑、相關設備價格昂貴、技術尚不穩定以及全球經濟情況惡化，都令外界對於元宇宙能否帶來龐大收入大打問號。
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