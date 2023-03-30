傳聞迪士尼已收掉開發元宇宙策略的部門。近期微軟關閉2017年收購的社交虛擬實境平台。將臉書改名為Ｍeta的祖克柏在2月曾表示，雖然依舊重視元宇宙的發展，但近期更聚焦AI領域。

從網路世界的虛擬房地產價格也可看出端倪。根據追蹤元宇宙土地銷售的網站WeMeta資料，Decentraland的土地售價中值暴跌近九成。

Ｍeta在2021年改名後帶動元宇宙體驗的熱潮，然而隨著用戶使用率下滑、相關設備價格昂貴、技術尚不穩定以及全球經濟情況惡化，都令外界對於元宇宙能否帶來龐大收入大打問號。