美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）昨（29）日出席美國眾議院軍事委員會聽證會時表示，中國大陸核發展急起直追，美國必須「保持」為全球最強大的國家。對此，旅美教授林環牆憂慮，在蔡政府的治理下，台灣還有生存發展的策略嗎？

林環牆今在臉書發文強調，美國與大陸已處在軍備競賽的僵局，大陸2023年度國防預算將大幅擴增7.2%，總計達1.56兆人民幣；他分析，美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）最近來台，建議台人要配備AK47步槍，「他的建議其實是很幼稚的！」

對於大陸經濟力量在最近30年穩定又快速的擴張，林環牆指出，大陸名目GDP逼近或可能已經超越美國，美方也擔心軍事力量將於2050年被大陸超越，「雖然仍有變數，但應不是危言聳聽；在說謊成性的假博士領導之下，台灣有生存發展的策略嗎？」

林環牆還提到，密利在聽證會中聲稱，「美國可能將無法阻止（stop）、減緩（slow down）、干擾（disrupt）、破壞（interdict）、或催毀（destroy）大陸的核武發展計劃。」美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也出席該場會議，兩人主要目標是爭取美國眾議院批准2024年度總金額高達8420億美元的國防預算，相較於2023年，預算額度增加了約3.2%。