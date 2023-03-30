33歲男星何孟遠2017年以男團「TOP1男子漢」出道，曾在節目《全明星運動會2》表現亮眼而走紅，2021年卻捲入采子雙劈的風波，演藝事業全面停擺1年半。近日他到校園演出，透露肌腱撕裂了一年，「最基本的走路都做不到」，連醫生都宣告找不到解決的方式。

何孟遠昨（28日）在社群平台PO文：「肌腱撕裂了一年，努力復健了一年，過程真的非常難受，因為我連最基本的走路都做不到。」他坦言這段日子就像看不見陽光般，身心靈都被影響，覺得被世界拋棄，充滿負面、難過、憂鬱和黑暗的情緒。

為了恢復昔日健康，何孟遠看了十幾間醫院、診所，試過西醫、中醫、民俗療法、打針，也接受無數次的治療，「直到醫生宣告找不到解決的方式，你只有兩種選擇，躺著不動，或是努力往前走。」所幸這次受邀至校園演出，何孟遠終於可以跳舞，影片中，他靈活地舞動身軀，無論半蹲或是抬腳都難不倒他，絲毫看不出病況，不過何孟遠表示：「我還沒有完全康復，但我知道，這股力量會帶我走向充滿奇幻美麗的地方。就算受傷了，我也會繼續奮戰。」

許多粉絲紛紛留言鼓舞：「帥爆」、「加油！不放棄未來就是你的～」、「休息是有意義的」、「還是寶刀未老」。而雙劈風波的另一名女主角采子，沉寂22個月後，於24日復出演藝圈，她表示沒跟何孟遠聯絡，不再是朋友，人生最低潮時，一度陷入自我否認的撞牆期，「覺得自己不值得活在這個世界上、不值得有人來愛我」，曾長達5天未進食，生理期4、5個月未報到，幸好親友、粉絲不斷鼓舞，過了9個月才甩開陰霾，好好重新出發，更在去年底結交圈外男友。